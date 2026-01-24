Il Settebello è stato sconfitto 17‑13 dalla Serbia nella semifinale degli Europei di pallanuoto a Belgrado. La nazionale italiana esce così dalla corsa all’oro e si prepara ora alla finalina per il bronzo, che la vedrà opposta alla Grecia.

Una serata difficile nella bolgia della Belgrade Arena

La Serbia, campione olimpica in carica, ha imposto la propria forza davanti a circa quindicimila spettatori nella Belgrade Arena. La squadra serba si conferma ancora una volta la “bestia nera” dell’Italia nel campionato continentale. Si tratta infatti della ventesima sconfitta azzurra nella storia degli Europei contro la Jugoslavia prima e la Serbia poi.

Il cammino verso il bronzo

Il Settebello, pur avendo messo in campo cuore e determinazione, non è riuscito a ribaltare il pronostico. La partita per il terzo posto si giocherà domenica alle 17 contro la Grecia. La squadra ellenica aveva già battuto l'Italia 15‑13 nella seconda fase del torneo, rendendo la sfida di domenica un'occasione di rivincita.

Contesto e statistiche

Il risultato di 17‑13 conferma la supremazia serba, favorita anche dal pubblico di casa e dall’esperienza internazionale. La Grecia, avversaria nella finalina per il bronzo, si era imposta sugli azzurri nella seconda fase, rendendo la sfida di domenica un’occasione di rivincita.