Oggi a Goms, in Svizzera, si svolgono le qualificazioni della team sprint a tecnica libera, ultima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo prima delle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. L’Italia si presenta con due coppie maschili, tra cui quella formata da Federico Pellegrino ed Elia Barp, considerata la principale chance di medaglia azzurra nella specialità.

Chi, cosa, quando e dove

La località svizzera di Goms ospita le qualificazioni della team sprint a tecnica libera, con inizio alle ore 12:30 e le finali previste alle 14:30. L’evento rappresenta l’ultima occasione per testare la forma in vista dei Giochi Olimpici di Milano‑Cortina 2026, che inizieranno con lo skiathlon maschile il 7 febbraio.

Le formazioni italiane e le ambizioni

L’Italia schiera due coppie maschili: Pellegrino‑Barp e Graz‑Carollo. La coppia Pellegrino‑Barp è indicata come la “chance di medaglia più grande” nella team sprint a pattinaggio, mentre Graz‑Carollo rappresenta l’altra formazione azzurra in gara. Tra le donne, in campo Ganz‑Monsorno e de Martin Pinter‑Cassol.

Federico Pellegrino, già vincitore di due podi individuali in questa stagione e portabandiera designato per i Giochi, insieme a Elia Barp, reduce da un ottimo quarto posto nella 10 km a tecnica classica di Oberhof, sono considerati i principali protagonisti azzurri. La Norvegia, con il ritorno di Klaebo, è data per favorita assoluta.

Il contesto olimpico

Questa tappa di Goms è vista come una vera e propria prova generale della team sprint che assegnerà la medaglia olimpica in Val di Fiemme. L’Italia si presenta come terza forza del circuito e punta con decisione al podio, consapevole della forza degli avversari ma fiduciosa nelle proprie possibilità.

Programma e dirette

Il programma ufficiale della Coppa del Mondo prevede oggi le qualificazioni alle 12:30 e le finali alle 14:30. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSport e in streaming su RaiPlay, Discovery+, Eurosport 2 e DAZN. OA Sport offre inoltre una diretta live testuale per seguire ogni fase della competizione.