Fabio Quartararo si trova a un bivio cruciale per la sua carriera: il pilota francese, il cui contratto con Yamaha scadrà al termine della stagione 2026, non esclude un addio. In un’intervista a MotoGP.com, Quartararo ha chiarito che per il futuro non intende fare promesse, affermando: “L’unica cosa che può convincermi è salire in sella e sentire che sono veloce e che mi diverto”.

Un rinnovo sorprendente ma condizionato

Il rinnovo con Yamaha, siglato dopo il titolo mondiale del 2021 e il secondo posto nel 2022, fu una sorpresa, motivata in gran parte da un ingaggio di dodici milioni di euro a stagione.

Tuttavia, la scarsa competitività della M1 ha spesso relegato Quartararo lontano dalle posizioni di vertice, trasformando il contratto in un vincolo più che in un’opportunità.

La stagione 2026 come anno decisivo

La stagione 2026 sarà fondamentale: Yamaha introdurrà un nuovo motore a quattro cilindri in linea, e Quartararo ha annunciato che lo spingerà al limite sin dai primi test per valutarne le potenzialità. “Cercherò di capire il valore della nuova moto”, ha spiegato, ricordando che il suo primo feedback dopo i test di Valencia era stato “piuttosto interlocutorio”.

Il francese ha aggiunto: “Prima del precedente rinnovo di contratto volevo riportare in alto il nostro team. Ora ho cambiato obiettivi.

Voglio solo guardare a me stesso, al mio bene ed al mio futuro professionale”.

Un ultimatum più che una dichiarazione d’amore

Le sue parole suonano come un ultimatum: dopo tante promesse non mantenute, Quartararo sembra pronto a dire addio a Yamaha. Honda, Aprilia e Ducati non hanno mai nascosto l’interesse per il campione del mondo 2021, e il mercato piloti per il 2027 si preannuncia intenso. Yamaha, consapevole dell’importanza del suo numero uno, incrocia le dita e spera che la nuova M1 sia finalmente all’altezza.

Contesto tecnico e prestazioni

Il 2025 è stato un anno difficile per Quartararo: nonostante alcune pole position, la M1 ha mostrato limiti evidenti in gara, con risultati deludenti e una lunga astinenza dalla vittoria.

Yamaha ha deciso di puntare tutto sul motore V4 per il 2026, abbandonando definitivamente il quattro in linea. Il futuro della collaborazione tra Quartararo e la casa di Iwata dipenderà in gran parte dalle prestazioni della nuova moto nei prossimi test.