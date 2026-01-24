Nella prima delle due gare individuali femminili in programma sul trampolino grande di Sapporo, valida per la dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025‑2026 di salto con gli sci, Nika Prevc ha centrato un importante ritorno al successo. La ventenne slovena ha messo alle spalle i recenti passi falsi di Zao (un quarto e un secondo posto) e ha ottenuto il 34° successo individuale in carriera, di cui dodici in questa stagione.

Prestazione solida e margine decisivo

Prevc ha realizzato due salti solidi sul Large Hill HS137 di Sapporo, facendo la differenza già nella prima serie e confermandosi nella seconda, sebbene con un margine più contenuto rispetto ad altre sue vittorie recenti.

Ha preceduto di 5,5 punti la canadese Abigail Strate, autrice del miglior punteggio nella seconda serie, e di 19,1 punti la norvegese Anna Odine Strøm.

Le azzurre in evidenza

Nonostante l’assenza dal podio, l’Italia può sorridere per le buone prestazioni delle sue atlete: Annika Sieff ha chiuso in ventesima posizione, mentre la giovane Martina Zanitzer si è piazzata ventiquattresima, entrambe in zona punti.

Contesto e prospettive

Con questa vittoria, Prevc rafforza la sua leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo e si avvicina sempre più alla conquista della terza Sfera di Cristallo consecutiva.

Proseguimento del circuito

La tappa di Sapporo segue quella di Zao, dove Prevc aveva ottenuto risultati meno brillanti. La competizione prosegue con la seconda gara prevista per il fine settimana, evidenziando la continuità del circuito e l’importanza del successo odierno per la slovena.