La nazionale italiana di salto ostacoli ha ufficializzato i convocati per la prima tappa della League of Nations 2026, in programma ad Abu Dhabi a partire dal 13 febbraio. Il neo Tecnico Selezionatore Stefano Cesaretto e il Capo Equipe Marco Bergomi hanno scelto Piergiorgio Bucci con Hantano, Emanuele Camilli con Chacco’s Girlstar, il carabiniere Giacomo Casadei con Marbella du Chabli e Paolo Paini con Casal Dorato.

Una squadra di assoluto livello

Il gruppo azzurro si presenta con elementi di grande esperienza e rendimento. Piergiorgio Bucci è reduce da una stagione 2025 in cui è stato il miglior cavaliere della competizione.

Emanuele Camilli, dopo aver centrato la finale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024, continua a esprimersi a livelli elevati. Giacomo Casadei, giovane talento in crescita, e Paolo Paini, costante nei concorsi di alto livello, completano una formazione solida e competitiva.

Il contesto internazionale e il calendario

Ad Abu Dhabi, l’Italia affronterà alcune delle nazionali più forti al mondo: Belgio, Brasile (rientrato tra le prime dieci dopo il 2024), Francia, Germania, Gran Bretagna (campione in carica), Irlanda, Paesi Bassi, Svizzera e Stati Uniti. Il circuito proseguirà con altre quattro tappe: Ocala (USA) dal 17 al 22 marzo, Rotterdam (Paesi Bassi) dal 18 al 21 giugno, St Tropez‑Gassin (Francia) dal 16 al 20 settembre e le Finals di Barcellona (Spagna) dal 1° al 4 ottobre.

Conferma nel circuito di Nations Cup

La partecipazione dell’Italia alla League of Nations 2026 segue la conferma ottenuta dalla Federazione Equestre Internazionale. La nazionale azzurra è tra le dieci qualificate per la massima serie del circuito anche per il 2026, grazie ai risultati della stagione precedente e al miglioramento nel ranking mondiale, salito all’ottavo posto. Il circuito manterrà le stesse tappe di qualificazione, con finale a Barcellona.