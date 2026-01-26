Nel superG maschile di Coppa Europa disputato a Verbier, la Svizzera ha dimostrato un dominio assoluto. Lenz Haechler si è aggiudicato la vittoria con il tempo di 1’27”77, precedendo di 21 centesimi il connazionale Gael Zulauf e di 46 centesimi Arnaud Boisset, completando un podio interamente rossocrociato.

Il predominio elvetico si è esteso ben oltre le prime tre posizioni, con ben dieci atleti svizzeri che si sono piazzati tra i primi dodici. Al quarto posto si è inserito l'unico non svizzero, il canadese Riley Seger, staccato di 61 centesimi.

Alle sue spalle, altri atleti svizzeri: Lars Roesti quinto (+0”65), Eric Wyler settimo (+0”85), Fabian Spring ottavo (+0”91), Niels Hintermann nono (+1”08), Andri Moser decimo (+1”30), Loic Chable undicesimo (+1”32) e Philipp Kaelin dodicesimo (+1”36).

Il primo degli italiani è stato Max Perathoner, tredicesimo a +1”44. Marco Abbruzzese si è classificato attorno alla trentesima posizione con un ritardo di +2”13. Gregorio Bernardi, partito con il pettorale numero 44, non ha concluso la gara: stava transitando su intermedi da comoda top10 quando è incappato in un errore.

Programma delle prossime gare a Verbier

La tappa proseguirà con un secondo superG, in programma domani alle ore 11.15, che recupererà la gara precedentemente cancellata a Wengen.

Mercoledì si disputerà la prova di discesa, seguita da altri due appuntamenti giovedì e venerdì.

Contesto della Coppa Europa

La Coppa Europa rappresenta il circuito continentale di riferimento per lo sci alpino maschile, fungendo spesso da trampolino di lancio verso la Coppa del Mondo. Nella stagione in corso, l'Italia ha già collezionato risultati di rilievo: Marco Abbruzzese ha vinto un superG a Bjelasnica, conquistando la vetta della classifica di specialità, mentre altri azzurri hanno ottenuto piazzamenti importanti in diverse tappe.

Il successo elvetico a Verbier conferma la solidità della squadra svizzera in questa disciplina, ma l'Italia può contare su atleti in grado di emergere nelle prossime competizioni.