La nazionale italiana di sci alpino femminile si prepara per la Coppa del Mondo a Špindlerův Mlýn, in Repubblica Ceca. Sulla pista “Černá Svatý Petr” si disputeranno un gigante e uno slalom. In passato, l’Italia ha ottenuto risultati di rilievo grazie a Denise Karbon.

I precedenti: il trionfo del 2008

La pista ha debuttato in Coppa del Mondo il 5 gennaio 2008, con un gigante che ha visto Denise Karbon trionfare su Tanja Poutiainen (Finlandia) ed Elisabeth Goergl (Austria). Nella stessa gara, Nicole Gius si è piazzata sesta e Manuela Moelgg nona.

Il secondo podio di Karbon nel 2011

L’11 marzo 2011, Karbon ha conquistato un secondo posto nel gigante, dietro alla tedesca Viktoria Rebensburg e davanti a Lindsey Vonn. In quella competizione, Federica Brignone è arrivata quinta e Manuela Moelgg nona. Il giorno seguente, 12 marzo 2011, nello slalom, la vittoria è andata all’austriaca Marlies Schild, seguita da Kathrin Zettel e Tina Maze. Per l’Italia, Manuela Moelgg è giunta sesta e Irene Curtoni settima.

Altri piazzamenti delle azzurre

Più recentemente, l’8 marzo 2019, Federica Brignone è arrivata quarta nel gigante vinto da Petra Vlhova, con Viktoria Rebensburg seconda e Mikaela Shiffrin terza; Marta Bassino si è classificata undicesima. Nell’edizione più recente, il 28 e 29 gennaio 2023, le italiane non sono salite sul podio: nello slalom ha vinto Mikaela Shiffrin.

La pista “Černá Svatý Petr” nel circuito

La pista “Černá Svatý Petr” è stata inserita nel calendario femminile in cinque occasioni: nel 2008, 2011, 2019 e nel doppio appuntamento del 2023. In queste edizioni, l’Italia ha ottenuto i migliori risultati con Denise Karbon.