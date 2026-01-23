Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo lo slalom di Wengen, il campione svizzero guida con 1105 punti, consolidando un vantaggio significativo sui diretti inseguitori. Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen è secondo con 618 lunghezze, mentre il norvegese Atle Lie McGrath occupa la terza posizione a quota 578 punti.

La classifica generale aggiornata

La graduatoria, aggiornata dopo le competizioni di Wengen, vede Odermatt dominare con 1105 punti. Dietro di lui, Pinheiro Braathen (618) e McGrath (578).

Seguono Henrik Kristoffersen con 516 punti, Loïc Meillard con 503, Timon Haugan con 495, Marco Schwarz con 466, Franjo von Allmen con 429, Vincent Kriechmayr con 385 e Clément Noël con 343. In undicesima posizione si trova Paco Rassat con 340 punti. Al dodicesimo posto, a pari merito con 334 punti, figurano gli italiani Giovanni Franzoni e Alex Vinatzer. Completano la top 15 Raphael Haaser con 311 punti, e Stefan Brennsteiner e Dominik Paris, entrambi con 305 punti.

Prossimi appuntamenti stagionali

La stagione di Coppa del Mondo proseguirà con una parentesi italiana. A marzo, la Val di Fassa ospiterà due gare veloci: una discesa libera e un superG. Successivamente, il circuito si sposterà a Lillehammer, in Norvegia, per le Finali di Coppa del Mondo, che decreteranno i vincitori finali delle varie discipline e della classifica generale.

Contesto delle gare e sedi finali

Dopo le Olimpiadi, il circuito maschile farà tappa in Italia, in Val di Fassa, per le ultime gare di velocità prima delle Finali. Queste ultime si svolgeranno a Lillehammer, in Norvegia. Le gare di velocità sono previste a Kvitfjell, mentre quelle tecniche si terranno a Hafjell, confermando la Norvegia come sede conclusiva della stagione agonistica.