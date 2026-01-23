L’Italia ha conquistato un risultato di prestigio nelle qualificazioni della team sprint a tecnica libera disputate a Goms, in Svizzera. Tutte e quattro le coppie azzurre, due femminili e due maschili, si sono qualificate per le finali, in programma nel pomeriggio.

Qualificazioni femminili: buone prestazioni delle italiane

Nel primo turno femminile, la tedesca Laura Gimmler ha siglato il miglior tempo (3’20"25). Le italiane Iris de Martin Pinter (Italia II) e Caterina Ganz (Italia I) hanno ottenuto piazzamenti significativi, chiudendo rispettivamente in sesta (3’22"02) e decima posizione (3’24"76).

Nel secondo blocco, la finlandese Jasmi Joensuu ha registrato il tempo più veloce (3’21"21). Le azzurre Nicole Monsorno (Italia I) e Federica Cassol (Italia II) hanno concluso le loro prove con i tempi di 3’27"31 e 3’25"50.

La classifica combinata femminile ha visto al comando la Norvegia II, seguita da Germania I e Finlandia I. L’Italia I si è piazzata sesta, mentre l’Italia II è nona. Si sono qualificate anche altre nazioni europee e nordamericane.

Prestazioni maschili e accesso alle finali

Nella categoria maschile, il miglior tempo della prima serie è stato realizzato dall’americano Ben Ogden (2’51"32). Gli italiani Elia Barp (Italia I) e Davide Graz (Italia II) si sono classificati rispettivamente a 1"68 e 2"27 dal leader.

Nel secondo turno, Einar Hedegart (Norvegia I) e Lucas Chanavat (Francia I) hanno fermato il cronometro sullo stesso tempo (2’51"27). Federico Pellegrino (Italia I) ha concluso a 82 centesimi, mentre Martino Carollo (Italia II) ha ottenuto il diciannovesimo tempo (2’55"95).

La classifica finale maschile ha visto prevalere la Svizzera I, seguita da Norvegia I e USA I. L’Italia I si è classificata quarta a 1"09, con l’Italia II al quinto posto a 5"53. Anche in campo maschile, diverse nazioni hanno ottenuto l’accesso alle finali.

Contesto della tappa di Goms

La tappa di Goms riveste un’importanza particolare, essendo l’ultima prova della Coppa del Mondo di sci di fondo prima dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le qualificazioni si sono svolte nel primo pomeriggio, con le finali previste per le 14:30, come da programma ufficiale dell’evento.