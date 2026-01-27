Al termine della 22ª giornata del campionato di Serie A, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha emesso le sue decisioni, che prevedono un turno di squalifica per tre calciatori. Tra questi figurano Lukasz Skorupski del Bologna, espulso durante la partita contro il Genoa, Tommaso Barbieri della Cremonese e Arturo Calabresi del Pisa, entrambi già in stato di diffida e ammoniti nell'ultimo turno. Fermato per una giornata anche Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, anch'egli diffidato, che salterà il prossimo impegno contro il Sassuolo.

Le motivazioni delle sanzioni

La squalifica di Skorupski è scaturita da un intervento falloso che ha impedito a un avversario di concretizzare una chiara occasione da rete. Barbieri e Calabresi, invece, sono stati sanzionati per aver raggiunto il limite dei cartellini gialli essendo già diffidati. Per il tecnico Gilardino, la diffida unita all'ammonizione ha comportato un turno di stop.

Pesante la sanzione per il dirigente del Bologna, Giovanni Sartori, multato di 15mila euro. La motivazione riguarda le veementi proteste nei confronti del direttore di gara, espresse con espressioni offensive e reiterate anche dopo l'ingresso negli spogliatoi.

Ammende alle società

Diversi club sono stati colpiti da ammende economiche.

Il Genoa dovrà pagare 20mila euro a causa del comportamento dei propri tifosi: tra i fatti contestati, il lancio di una bottiglietta d'acqua e di un accendino che hanno colpito calciatori avversari, oltre a sputi rivolti al quarto ufficiale. Il Lecce è stato multato di 15mila euro per l'uso di un fascio laser contro un giocatore avversario e per il lancio di petardi e fumogeni. Anche il Milan riceve una multa di 15mila euro, in questo caso per aver causato un ritardo di circa due minuti nell'inizio della gara, un comportamento già verificatosi in precedenza.

Conseguenze sul prossimo turno

I tre calciatori squalificati – Skorupski, Barbieri e Calabresi – non saranno disponibili per le rispettive squadre nella 23ª giornata di campionato. Analogamente, l'allenatore del Pisa, Gilardino, non potrà essere presente in panchina.