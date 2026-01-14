La Federazione Ciclistica Italiana ha presentato oggi ai gruppi parlamentari un documento con proposte per migliorare la sicurezza stradale. L'obiettivo è promuovere l'uso della bicicletta e l'educazione stradale, ispirandosi ai modelli del Nord Europa.

Le proposte della Federazione Ciclistica Italiana

Il presidente della FCI, Cordiano Dagnoni, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: “Era doveroso da parte nostra”. L'obiettivo, ha spiegato, è “aumentare la cultura dell’utilizzo della bici e l’educazione sulle strade, prendendo spunto da paesi più evoluti come quelli del nord Europa.

Vogliamo arrivare a essere come loro”.

Il documento si concentra su cinque aree principali: il “velocipede”, le norme di circolazione, le infrastrutture stradali, le modifiche al codice della strada e i requisiti per i veicoli a motore. Tra le misure proposte, spicca l’obbligatorietà del casco, definita da Dagnoni un “discorso di cultura” e una “conseguenza dovuta che arriverà”.

Il rapporto con il disegno di legge

Il documento della FCI si aggiunge al disegno di legge presentato a luglio dall’onorevole Roberto Pella. Dagnoni ha precisato: “Ma non vogliamo porci in antitesi. Vogliamo semplicemente dare al legislatore un lavoro che rappresenti tutto il mondo ciclistico”.

I punti chiave del disegno di legge Pella

Il disegno di legge presentato dall’onorevole Roberto Pella, presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, ha ricevuto il sostegno di figure importanti come Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Gianni Bugno, Maurizio Fondriest, Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Claudio Chiappucci e Vincenzo Nibali.

Tra le principali proposte: un codice identificativo per ogni bicicletta, la luce posteriore sempre visibile (anche di giorno) e, per le bici sportive, la luce anteriore bianca obbligatoria di notte. Fuori dai centri abitati, i ciclisti potranno affiancarsi (massimo due) e formare gruppi di massimo dieci persone, se la strada lo consente. Il casco sarà obbligatorio per i minori di 18 anni e per chi utilizza biciclette con pedali o scarpe con tacchetti che fissano i piedi al mezzo.