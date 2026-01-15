Il sorteggio del tabellone maschile dell’Australian Open 2026 ha delineato i percorsi di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente testa di serie numero due e numero uno, evidenziando potenziali insidie rappresentate da Joao Fonseca e Alexander Bublik.

Il cammino di Jannik Sinner

Jannik Sinner, campione in carica e secondo favorito del seeding, esordirà contro il francese Hugo Gaston. In seguito, potrebbe affrontare la wild card australiana James Duckworth, mentre al terzo turno è possibile l’incrocio con il brasiliano Joao Fonseca, numero ventotto del ranking, che però dovrà prima superare Luca Nardi o un qualificato.

Agli ottavi, l’avversario più probabile è il russo Karen Khachanov, mentre nei quarti potrebbe trovarsi di fronte Ben Shelton. Nella sua metà di tabellone figura anche Novak Djokovic, potenziale avversario in semifinale.

Il percorso di Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, numero uno del seeding, è inserito nella parte alta del tabellone. Tra i possibili avversari più insidiosi figura Alexander Bublik, testa di serie numero dieci, che potrebbe rappresentare una vera “mina vagante” per lo spagnolo. Alcaraz potrebbe inoltre incrociare Alex de Minaur nei quarti e Alexander Zverev in semifinale.

Contesto e prospettive

Il confronto tra i due favoriti si preannuncia serrato: Sinner punta al terzo titolo consecutivo a Melbourne, mentre Alcaraz cerca il primo successo in Australia per completare il Career Grand Slam. Fonseca e Bublik emergono come potenziali ostacoli inattesi, capaci di mettere in difficoltà i due protagonisti già nelle fasi iniziali del torneo.