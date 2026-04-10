Valentin Vacherot ha trasformato una parabola silenziosa in una storia di successo straordinaria, culminata nel torneo di Montecarlo. Nato a Roquebrune‑Cap‑Martin nel 1998, e cresciuto in una famiglia con una profonda tradizione tennistica – è fratellastro di Benjamin Balleret, suo allenatore, e cugino di Arthur Rinderknech – Vacherot ha costruito la sua carriera con pazienza. Il suo percorso ha incluso il tennis universitario negli Stati Uniti (Texas A&M University, 2016‑2021) e un consolidamento nel circuito Challenger, con il primo titolo a Nonthaburi nel 2022 e tre vittorie tra Thailandia e India nel 2024.

La vera svolta è arrivata a Shanghai nell'ottobre 2025. Partito con il ranking numero 204, Vacherot ha compiuto un'impresa storica: ha conquistato il titolo del Masters 1000, eliminando avversari di alto livello e diventando il vincitore con il ranking più basso nella storia del torneo. In una sola settimana, ha guadagnato oltre 160 posizioni, irrompendo tra i primi quaranta e chiudendo la stagione tra i primi trenta. Il 2026 ha poi confermato la sua ascesa con ottavi e quarti di finale nei grandi tornei americani, raggiungendo il suo best ranking di numero 23 il 30 marzo.

Il trionfo a Montecarlo e il nuovo status

Nel prestigioso torneo di casa, Vacherot ha scritto un altro capitolo memorabile.

Ha sconfitto due giocatori della top‑10, Lorenzo Musetti e Alex de Minaur, e ha raggiunto la semifinale, proiettandosi definitivamente tra i grandi del circuito. Questa performance lo ha reso il primo giocatore nella storia dei Masters 1000 a centrare le sue prime due semifinali proprio in tornei di questa categoria, evidenziando la sua capacità di eccellere nei palcoscenici più importanti. Il suo ranking è destinato a migliorare ulteriormente.

Un'impresa storica per il Principato

Il 9 aprile 2026, Vacherot ha siglato un'impresa storica per il tennis monegasco: ha battuto Hubert Hurkacz con il punteggio di 6‑7(4), 6‑3, 6‑4. Questa vittoria lo ha reso il primo monegasco dell’Era Open a raggiungere i quarti di finale al Rolex Monte‑Carlo Masters, facendolo entrare nella top 20 mondiale, con un nuovo best ranking previsto per il lunedì successivo.

Dopo l'incontro, Vacherot ha sottolineato la sua forza fisica: “Physicality is one of my weapons. I love long matches. The longer it goes, the more confidence I have.” Ha espresso il suo affetto per il torneo: “Monte‑Carlo has always been my favourite week of the year.” E ha riflettuto sul suo incredibile percorso: “It was not even a dream to be better than my brother… Now I’m in the quarter. I just can’t believe it.”

La svolta di Shanghai: un precedente fondamentale

Il successo di Vacherot a Montecarlo si inserisce in una traiettoria iniziata otto mesi prima con il trionfo a Shanghai. In quell'occasione, con un ranking di numero 204, aveva già riscritto la storia diventando il vincitore di un Masters 1000 con il ranking più basso dal 1990, eliminando tre top‑20, tra cui Novak Djokovic.

La sua ascesa ha rappresentato una svolta significativa per il tennis del Principato, poiché prima di lui nessun giocatore monegasco aveva mai raggiunto i quarti di finale in un torneo ATP o Masters 1000, né ottenuto una vittoria contro un top‑10. Il suo percorso ha ridefinito le prospettive del tennis a Montecarlo.