In Val di Fassa, al Passo San Pellegrino, è ripartita la Coppa del Mondo di skicross. Le qualificazioni iniziali sono state cancellate a causa del maltempo, ma al loro posto si è disputato un tabellone di sedicesimi di finale che ha definito gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della gara-1, in programma venerdì 30 gennaio.

Deromedis sfrutta l’occasione, Howden eliminato

Clamorosa eliminazione per il canadese Reece Howden, leader della classifica generale con 223 punti di vantaggio e vincitore di quattro delle sette gare precedenti. Howden è giunto terzo nella sua batteria, dietro allo statunitense Tyler Wallasch e al francese Nicolas Raffort, non conquistando così punti in questa tappa.

Ne ha approfittato Simone Deromedis, suo immediato inseguitore, che ha vinto la propria serie davanti al francese Alexis Jay e al giapponese Satoshi Furuno.

Altri azzurri promossi e Galli avanza

Oltre a Deromedis, sono avanzati anche gli azzurri Edoardo Zorzi, Dominick Zuech, Yanick Gunsch, Paolo Piccolo e Federico Tomasoni. Tra le donne, seguendo lo stesso regolamento che prevedeva la promozione ai quarti, Jole Galli ha vinto la sua serie davanti alla tedesca Veronika Redder, all’austriaca Sonja Gigler e alla giapponese Sakurako Mukogawa.

Si segnala inoltre l’eliminazione della svedese Sandra Naeslund, leader della classifica generale, che non ha completato la propria serie. Sono uscite di scena anche le italiane Nathalie Bernard e Andrea Chesi, quest’ultima già qualificata per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Contesto e prospettive

Con l’uscita di scena di Howden, la lotta per la Sfera di Cristallo si riapre, offrendo a Deromedis una concreta opportunità di avvicinarsi in classifica. La promozione di numerosi atleti italiani testimonia la solidità del movimento nazionale in questa disciplina.

Precedenti e stato di forma

In una tappa precedente, a Val Thorens, Deromedis aveva già dimostrato ottime prestazioni: nelle qualificazioni aveva ottenuto il quarto tempo, mentre Reece Howden aveva fatto segnare il miglior crono. Anche Dominik Zuech ed Edoardo Zorzi si erano distinti, qualificandosi per il tabellone a eliminazione diretta. Tra le donne, Sandra Naeslund aveva firmato il miglior tempo, mentre Jole Galli si era qualificata al dodicesimo posto, accedendo anch’essa al tabellone finale.