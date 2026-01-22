Gli azzurri dello slittino si sono distinti nella Nations Cup, durante la seconda tappa di Coppa del Mondo a Oberhof, in Germania. Le ottime prestazioni fanno ben sperare per il fine settimana.

Singolo maschile e femminile: Fischnaller e Robatscher in evidenza

Nel singolo maschile, Dominik Fischnaller ha fatto registrare il miglior tempo, chiudendo in 42.772 secondi, con un vantaggio di nove millesimi sull’atleta indipendente Matvel Perestoronin. Terzo posto per Leon Felderer, a 95 millesimi. Nella competizione femminile, Sandra Robatscher ha segnato il miglior tempo in 41.853 secondi, superando la canadese Caitlin Nash di 23 millesimi.

La tedesca Melina Fabienne Fischer si è piazzata terza a 98 millesimi, mentre Nina Zoeggeler è arrivata quinta a 302 millesimi.

Doppio femminile e maschile: successi azzurri

Nel doppio femminile, la coppia italiana composta da Andrea Voetter e Marion Oberhofer ha dominato la gara con un tempo di 42.201 secondi, distanziando le canadesi Beattie Podulsky e Allan Kailey di 440 millesimi. Nadia Falkensteiner e Annalena Huber si sono classificate terze, a 813 millesimi. Anche nel doppio maschile l’Italia ha primeggiato: Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno concluso la prova in 41.451 secondi, con un vantaggio di 317 millesimi sui tedeschi Moritz Jaeger e Valentin Steudte e di 405 millesimi sugli slovacchi Christian Bosman e Bruno Mick.

Il contesto e le prospettive

Questi risultati evidenziano la solidità e la competitività del movimento italiano nello slittino su pista artificiale. Le performance di Fischnaller, Robatscher, Voetter/Oberhofer e Rieder/Kainzwaldner rappresentano un ottimo punto di partenza in vista delle gare del fine settimana.

Voetter e Oberhofer: una continuità di risultati

Andrea Voetter e Marion Oberhofer, già protagoniste nel doppio femminile a Oberhof, avevano conquistato un podio nella tappa di Coppa del Mondo a Sigulda, in Lettonia, classificandosi terze. Quel risultato ha rappresentato il diciassettesimo podio in carriera per la coppia, già vincitrice in passato della classifica generale di specialità.