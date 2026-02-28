Sofia Goggia ha commentato la sua prestazione nel primo superG femminile di Coppa del Mondo a Soldeu, Andorra, sottolineando un approccio prudente ma fiducioso in vista della gara di domani.

La prova odierna di Sofia Goggia

La sciatrice bergamasca ha spiegato: “Oggi ho sciato con un pochino di margine, e comunque l’atteggiamento fa molto la differenza. Ero un pochino più sporca e quindi non ho tirato fuori dalle curve grande velocità”. Ha riconosciuto le difficoltà incontrate nella parte tecnica del tracciato, ma ha anche evidenziato la sua capacità di contenere il distacco: “Entrando nel piano ho dato un pochino troppa direzione al saltino e quindi ho fatto dei metri in più, però comunque avevo contenuto il distacco da Alice Robinson, e poi nel muro ho preso molto.

Nonostante abbia recuperato qualcosa nel finale, oggi Emma Aicher nella parte sopra ha costruito la sua vittoria”.

Prospettive per la gara di domani

Nonostante la prova non sia stata perfetta, Goggia ha mantenuto un atteggiamento positivo: “Vediamo di fare una bella gara domani, qui è sempre una battaglia, non è mai finita finché la matematica non ti dice che è finita”. La dichiarazione riflette la sua determinazione a restare competitiva nella lotta per la Coppa di specialità.

Contesto della competizione

Il commento è arrivato al termine del primo superG femminile della Coppa del Mondo 2025‑2026, recupero della gara non disputata a Zauchensee. Goggia ha difeso il pettorale rosso di leader della classifica di specialità, confermando il suo ruolo di protagonista nella stagione.

La situazione in Coppa del Mondo

Nel superG di Soldeu, Goggia ha mantenuto la leadership della classifica di specialità con 280 punti, davanti alla neozelandese Alice Robinson (220) e all’infortunata Lindsey Vonn (190). Nella graduatoria generale, occupa la quarta posizione con 646 punti, alle spalle di Mikaela Shiffrin, Emma Aicher e altre avversarie di rilievo.