Il Milan ha battuto il Lecce 1-0 nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A, restando a tre punti dall'Inter, capolista del campionato.

Partita equilibrata, decisa nel finale

La partita, giocata a Milano, è stata molto combattuta. Il Lecce ha resistito a lungo grazie alle parate del portiere Falcone, che ha neutralizzato i tentativi di Pulisic e Ricci. Il Milan ha avuto un maggiore controllo del campo, ma ha faticato a segnare fino alla fine della partita.

Il Milan insegue l'Inter

Nella ripresa, il Milan ha effettuato dei cambi per aumentare la pressione in attacco.

La squadra è riuscita a segnare il gol decisivo, conquistando così i tre punti. Questa vittoria permette al Milan di rimanere in scia all'Inter e di conservare il secondo posto in classifica. Il Lecce, nonostante la sconfitta, ha dimostrato di essere un avversario ostico.

Statistiche salienti

Il Milan ha inanellato venti partite consecutive senza sconfitte in campionato (tredici vittorie e sette pareggi), un risultato che mancava dalla stagione 1992-1993. Inoltre, i rossoneri sono imbattuti in casa da dieci partite (sette vittorie e tre pareggi), una striscia positiva che dura dal novembre 2023. Saelemaekers, con l'assist di ieri, ha eguagliato il suo record di assist stagionali in Serie A con il club.