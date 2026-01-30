Inter, Juventus e Atalanta conoscono gli avversari che affronteranno nei playoff di Champions League, a seguito del sorteggio tenutosi a Nyon. L’Inter se la vedrà con i norvegesi del Bodø/Glimt, la Juventus affronterà il Galatasaray, mentre l’Atalanta sfiderà il Borussia Dortmund.

Accoppiamenti dei playoff

Il sorteggio, svoltosi a Nyon, ha definito gli abbinamenti per i playoff di Champions League. L’Inter è stata abbinata al Bodø/Glimt, la Juventus al Galatasaray e l’Atalanta al Borussia Dortmund. Tutte e tre le squadre italiane sono teste di serie e disputeranno la gara di ritorno in casa.

Formato e possibili scenari

Il sorteggio segue il nuovo formato della Champions League, che prevede playoff tra le squadre classificate tra il nono e il sedicesimo posto nella fase a gironi. Le squadre vincenti accederanno agli ottavi di finale, dove incroceranno una delle otto squadre già qualificate direttamente.

Il tabellone completo indica che l’Inter, in caso di passaggio del turno, affronterà una tra Manchester City e Sporting Lisbona. La Juventus potrebbe invece incrociare Liverpool o Tottenham. L’Atalanta, infine, potrebbe sfidare Arsenal o Bayern Monaco.

Dettagli e calendario

Il tabellone dei playoff è stato confermato, con le seguenti sfide: Inter–Bodø/Glimt, Juventus–Galatasaray e Atalanta–Dortmund.

Le partite di andata sono previste per il 17 e 18 febbraio, mentre i match di ritorno si disputeranno il 24 e 25 febbraio. Il regolamento UEFA stabilisce che le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa, offrendo un potenziale vantaggio in vista della qualificazione agli ottavi.