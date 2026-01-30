Nella semifinale dell’Australian Open a Melbourne, Jannik Sinner e Novak Djokovic si contendono l’accesso alla finale. L’italiano si aggiudica il primo set con il punteggio di 6‑3, dimostrando grande determinazione. Il serbo, tuttavia, reagisce prontamente, vincendo il secondo parziale con lo stesso punteggio e ottenendo un break decisivo sul 4‑2, che potrebbe rivelarsi cruciale per l’andamento del match.

Primo set: Sinner parte forte

Il confronto ha visto Sinner iniziare con una notevole determinazione e precisione. L’azzurro, attuale campione in carica, ha dominato il primo set, imponendosi per 6‑3.

La sua solidità al servizio e l’abilità nel gestire gli scambi gli hanno permesso di prendere il comando della partita fin dalle prime battute.

Secondo set: Djokovic risponde e strappa il servizio

Nel secondo set, Djokovic ha aumentato il ritmo, trovando maggiore ritmo e incisività. Il serbo ha conquistato il parziale per 6‑3 e, sul punteggio di 4‑2, è riuscito a ottenere un break fondamentale. Questo momento potrebbe rappresentare un punto di svolta per riequilibrare le sorti dell’incontro.

Nel frattempo, nell’altra semifinale, Carlos Alcaraz ha prevalso su Alexander Zverev in un incontro estenuante durato cinque ore e mezza, assicurandosi così il primo posto in finale.

Contesto e prospettive

Questo scontro tra Sinner e Djokovic segna l’undicesimo incrocio nella loro carriera.

La partita si inserisce in un contesto di grande equilibrio tra le diverse generazioni di tennisti. Sinner, già due volte campione in Australia, mira a raggiungere la sua terza finale consecutiva nel torneo. Djokovic, detentore di dieci titoli a Melbourne, cerca invece di riaffermare la sua consolidata supremazia sul cemento australiano.

Imbattibilità e determinazione

Djokovic ha raggiunto questa semifinale dopo il ritiro del suo avversario nei quarti, quando era sotto di due set. Egli stesso ha definito la sua qualificazione “fortunata”, pur sottolineando la sua determinazione a combattere fino all’ultimo punto. Sinner, dal canto suo, ha esteso la sua imbattibilità a Melbourne a diciannove vittorie consecutive, confermando la sua eccellente forma nel torneo.