La 18ma giornata della SuperLega di pallavolo maschile propone uno degli appuntamenti più attesi della regular season: il confronto al vertice tra la capolista Sir Susa Vim Perugia e l’Itas Trentino, in programma oggi (domenica 25 gennaio) alle ore 18.00. Perugia guida la classifica con due punti di vantaggio su Verona e cinque proprio su Trento, che in caso di successo pieno potrebbe riportarsi a sole due lunghezze dai bianconeri, riaprendo in modo significativo la corsa al primo posto con quattro turni ancora da disputare. La partita avrà però un’assenza pesante che ne modifica parzialmente i contorni tecnici: Alessandro Michieletto non sarà della partita, costretto a rimanere a Trento a causa di un risentimento lombare.

Il match tra Sir Susa Vim Perugia e Itas Trentino sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, ma l’inizio del match potrebbe essere visibile solo in diretta streaming su RaiPlay, in base alla durata più o meno prolungata dell’evento precedente trasmesso dal canale. Possibilità anche della diretta streaming in abbonamento su VBTV.

Lo stato di forma di Perugia e Trento

Entrambe le squadre arrivano al big match dopo aver affrontato l’impegno infrasettimanale nelle rispettive Pool di CEV Champions League. Perugia ha offerto un’ottima prestazione superando in tre set Berlingo, mentre Trento subito la sconfitta per 0-3 in Turchia contro lo Ziraat Bankkart Ankara. In campionato, invece, il turno precedente ha visto Perugia imporsi in quattro set sul difficile campo dell’Eurosuole Forum di Civitanova, mentre alla BTS Arena, Trento ha superato Milano.

I precedenti della partita

Il confronto tra Perugia e Trento è ormai una classica del volley italiano ed europeo, come testimoniano i 58 precedenti ufficiali disputati nelle cinque principali competizioni: Campionato, Coppa Italia, Supercoppa, Champions League e Mondiale per Club. Il bilancio complessivo vede Perugia avanti con 32 vittorie contro le 26 dei dolomitici, a conferma di un equilibrio che negli anni ha prodotto sfide spesso spettacolari e combattute. L’ultimo incrocio risale alla gara di andata della regular season, giocata alla BTS Arena e vinta da Trento per 3-1.