Lucia Bronzetti è l’unica tennista italiana ad aver superato il primo turno delle qualificazioni femminili dell’Australian Open, che si sta disputando a Melbourne. La romagnola, numero 105 WTA e seconda testa di serie del tabellone, ha sconfitto la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov (numero 231) con il punteggio di 6‑0 6‑7(3) 6‑1, in quasi due ore e mezza di gioco.

Nuria Brancaccio (numero 161) è stata invece eliminata da Mary Stoiana (numero 223) al termine di un match molto combattuto, perso 7‑5 4‑6 7‑5 dopo aver mancato cinque match point e aver condotto 5‑2 nel terzo set.

Anche Camilla Rosatello (numero 215) è uscita di scena, battuta 6‑3 6‑2 dalla lituana Justina Mikulskyte (numero 261).

Il match di Lucia Bronzetti

Bronzetti ha dominato il primo set, per poi cedere il secondo al tie‑break, prima di imporsi con decisione nel terzo. Al secondo turno affronterà Mary Stoiana, la stessa giocatrice che ha eliminato Brancaccio.

Le altre azzurre in gara

Brancaccio ha sfiorato l’impresa, ma non è riuscita a concretizzare i match point a disposizione. Rosatello, invece, ha incontrato difficoltà nella gestione degli scambi e non è mai riuscita a impensierire l’avversaria.

Le qualificazioni all’Australian Open

Le qualificazioni femminili dell’Australian Open si svolgono da lunedì 12 a giovedì 15 gennaio, con l’obiettivo di assegnare sedici posti nel tabellone principale.

Lucia Bronzetti, seconda testa di serie, è tra le sei italiane impegnate nel tabellone cadetto, insieme a Lucrezia Stefanini, Silvia Ambrosio, Jessica Pieri, oltre a Brancaccio e Rosatello.

Per accedere al main draw, ogni giocatrice dovrà vincere tre incontri. Il tabellone femminile delle qualificazioni è stato sorteggiato l’11 gennaio, con Bronzetti inserita nella parte alta del tabellone e attesa da un percorso impegnativo.