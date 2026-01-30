Matteo Malucelli ha conquistato la quarta tappa dell’AlUla Tour, una frazione di 173,4 chilometri con partenza da Winter Park e arrivo ad Hegra. Il corridore della XDS Astana Team si è imposto in una volata estremamente serrata, beffando sul traguardo Jonathan Milan.

La cronaca della tappa

La corsa è stata caratterizzata da una fuga iniziale composta da oltre venti atleti, che sono stati però ripresi dal gruppo principale a circa 56 chilometri dall’arrivo. Negli ultimi chilometri, un tentativo di attacco da parte del britannico Zeb Kyffin (Terengganu Cycling Team) è stato neutralizzato grazie all’ottimo lavoro delle squadre posizionate nelle prime posizioni del gruppo.

Nel finale, la volata è stata lanciata dal treno della Jayco AlUla, con Jonathan Milan che ha cercato l’allungo decisivo. Tuttavia, Malucelli ha dimostrato una perfetta lettura degli ultimi metri, riuscendo a superare Milan e a conquistare la vittoria. Al terzo posto si è piazzato l’olandese Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL).

Impatti sulla classifica generale

Nonostante lo sprint finale, la classifica generale non ha subito scossoni significativi. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) conserva la maglia di leader, seguito da Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), che rimane al secondo posto con lo stesso tempo dello svizzero.

Edizione e percorso

L’AlUla Tour 2026 rappresenta la sesta edizione di questa competizione ciclistica, valida come prima prova dell’UCI ProSeries 2026 con categoria 2.Pro.

La corsa si articola in cinque tappe, previste dal 27 al 31 gennaio 2026, per un percorso totale di circa 800 chilometri. La partenza è fissata ad Al‑‘Ula e l’arrivo a Harrat ‘Uwayrid.

La quarta tappa, quella disputata oggi, era originariamente prevista da Medina a Shalal Sijlyat Rocks, con una lunghezza di 184 chilometri.