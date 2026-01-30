La prima prova cronometrata della discesa libera maschile, in programma sulla pista svizzera di Crans-Montana, è stata annullata. La decisione è stata presa a causa delle condizioni al limite del tracciato. Gli organizzatori hanno comunicato la cancellazione della cosiddetta “rifinitura”, che rappresentava l'ultima opportunità per completare almeno una prova valida, condizione necessaria per disputare la gara prevista per domenica.

Il rinvio e la cancellazione della prova

La prova cronometrata ha subito una serie di rinvii: la partenza, inizialmente fissata alle ore 12.00, è stata posticipata più volte, prima alle 13.00, poi alle 13.30 e infine alle 14.00.

Tuttavia, alle 13.42 è arrivata la comunicazione ufficiale dell'annullamento. La mancanza di una prova cronometrata completata mette a rischio anche la gara di domenica.

Gli atleti italiani e i favoriti

La giornata era attesa per il ritorno in pista degli “uomini jet” italiani dopo le recenti tappe di Wengen e Kitzbühel. Tra i protagonisti italiani figuravano Giovanni Franzoni, reduce da un successo sulla Streif, e il veterano Dominik Paris, che sembra aver superato i fastidi alla caviglia. Altri azzurri in gara erano Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Benjamin Jacques Alliod e Gregorio Bernardi. Tra i favoriti internazionali si annoveravano Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Aleksander Kilde, Adrian Sejersted, Maxence Muzaton, Nils Allegre, Nils Alphand e Ryan Cochran-Siegle.

L'austriaco Vincent Kriechmayr era assente, impegnato nella preparazione per le Olimpiadi.

Condizioni meteo e contesto della gara

Le condizioni meteo a Crans-Montana si sono rivelate particolarmente avverse. In precedenza, anche la discesa libera femminile era stata cancellata dopo le cadute di tre atlete. La prova maschile, già rinviata, è stata infine annullata per motivi di sicurezza. Il programma prevede una seconda prova cronometrata per domani, indispensabile per garantire lo svolgimento della gara di domenica, ultima tappa prima delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.