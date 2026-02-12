Elisabetta Cocciaretto si prepara a scendere in campo oggi a Doha per il suo primo quarto di finale in un torneo WTA 1000, affrontando la lettone Jelena Ostapenko. Il match è in programma sul Campo Centrale alle 13:00 ora italiana.

Il cammino di Cocciaretto

La tennista marchigiana, numero 57 del ranking WTA, è entrata nel tabellone principale come lucky loser e ha già collezionato due vittorie significative. Al secondo turno ha eliminato la statunitense Coco Gauff, quinta testa di serie, e negli ottavi ha superato Ann Li per 7‑6, 5‑7, 6‑4 dopo quasi tre ore di gioco.

Questa vittoria le ha permesso di accedere per la prima volta ai quarti in un WTA 1000 e le ha garantito un balzo in classifica, guadagnando diciotto posizioni.

“È un buon risultato ma non è ancora finita. Penso soprattutto a migliorarmi e a mantenere un buon livello in campo e fuori”, ha dichiarato Cocciaretto al termine del match contro Li, sottolineando la sua determinazione a proseguire la scalata.

Ostapenko, una sfidante esperta

La sua avversaria, Jelena Ostapenko, numero 24 del mondo, è una giocatrice di grande esperienza e già due volte finalista a Doha. Nella giornata di ieri ha superato Camila Osorio con autorità, confermando la sua solidità e la sua forma attuale.

Il match e il torneo

Il confronto tra Cocciaretto e Ostapenko è previsto per giovedì 12 febbraio 2026 alle 13:00 sul Campo Centrale del Qatar TotalEnergies Open, torneo WTA 1000 in corso a Doha. Ostapenko, attualmente numero 24 del ranking WTA, ha vinto il sorteggio e scelto di rispondere per prima. Il confronto diretto vede Cocciaretto in vantaggio per 1‑0, grazie a un successo ottenuto nel 2024 sull’erba di Birmingham.

Il torneo si sta svolgendo al Khalifa International Tennis Complex di Doha, dall'8 al 14 febbraio 2026, ed è la ventiquattresima edizione del Qatar TotalEnergies Open, un evento di categoria WTA 1000.