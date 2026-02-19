Aaron Kostner, giovane combinatista azzurro, si sta preparando con determinazione per le prossime Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. L'atleta altoatesino, classe 1999, è considerato una delle promesse della combinata nordica italiana e ha già maturato una significativa esperienza internazionale.

Un percorso di crescita costante

Kostner, tesserato per le Fiamme Oro, ha debuttato in Coppa del Mondo nel 2017 e ha partecipato alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Nel corso della sua carriera ha dimostrato una crescita costante e una grande determinazione, consolidando la sua presenza tra i migliori atleti italiani della disciplina.

Preparazione e obiettivi futuri

In un’intervista, Kostner ha raccontato di aver imparato molto dagli errori commessi nelle stagioni precedenti e di essere motivato a prepararsi al meglio per le Olimpiadi casalinghe del 2026. L'atleta ha sottolineato l'importanza del lavoro quotidiano e della costanza per raggiungere nuovi traguardi e contribuire ai successi della squadra italiana.

Il contesto della combinata nordica italiana

La combinata nordica è una disciplina che richiede grande versatilità e impegno. Gli atleti italiani, tra cui Kostner, stanno lavorando per migliorare le proprie prestazioni sia nel salto che nello sci di fondo, con l'obiettivo di essere competitivi ai massimi livelli nelle prossime competizioni internazionali.