Iván Romeo, portacolori della Movistar Team, ha conquistato la seconda tappa della Vuelta a Andalucía, la Torrox–Otura di 138,5 chilometri. Il corridore spagnolo si è imposto con un assolo nel finale, assicurandosi anche la maglia di leader della classifica generale.

La fuga decisiva e l’attacco vincente

La corsa ha visto animarsi la situazione a centootto chilometri dal termine, con la formazione di una fuga promossa da Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), Ibai Azanza (Equipo Kern Pharma) e José Antonio Prieto (Petrolike). Successivamente, Iván Romeo e Andreas Leknessund (Uno‑X Mobility) hanno raggiunto il terzetto, creando un quartetto che ha accumulato un vantaggio di quasi tre minuti sul gruppo principale.

A circa trentasette chilometri dalla linea d'arrivo, Burnett ha perso contatto, lasciando Romeo e Leknessund a contendersi la testa della corsa. I due hanno continuato ad alternarsi al comando, mantenendo un margine che il gruppo non è riuscito a ridurre significativamente.

Il trionfo e la leadership

Nel tratto conclusivo della tappa, Romeo ha lanciato l'attacco decisivo a meno di due chilometri dal traguardo. Il corridore spagnolo ha tagliato il traguardo in solitaria, precedendo Leknessund di sette secondi e Alex Aranburu (Cofidis), giunto terzo, di cinquantaquattro secondi. Grazie a questo successo, Iván Romeo ha indossato la maglia di leader della classifica generale, con un vantaggio di sette secondi sul corridore norvegese e quasi un minuto sugli altri inseguitori.

Contesto e significato della vittoria

Questa vittoria rappresenta il quarto successo da professionista per Iván Romeo, un risultato che sottolinea il suo talento e la sua crescente capacità di distinguersi nelle corse a tappe. Il trionfo giunge all'indomani della vittoria di Christophe Laporte nella prima tappa, proiettando Romeo in una posizione di forza nella competizione andalusa.

Il percorso verso la vittoria

La fuga decisiva si è sviluppata prima della prima salita della giornata, il Puerto de la Cabra. Romeo è riuscito a staccare Leknessund nel finale, conquistando la vittoria in solitaria e assumendo il comando della corsa. Il corridore norvegese ha concluso la tappa in seconda posizione, mentre Alex Aranburu ha tagliato il traguardo a 55 secondi dal vincitore.