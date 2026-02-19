L’Italia e la Gran Bretagna si sfidano oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 14.05 a Cortina d’Ampezzo per l’ultima partita del round robin del torneo femminile di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le azzurre, ormai escluse dalla corsa alle semifinali, mirano a concludere la loro partecipazione davanti al pubblico di casa con una prestazione di carattere.

Contesto e motivazioni

La Svezia ha già assicurato il proprio posto nella fase a eliminazione diretta con otto vittorie. Alle sue spalle, Svizzera, Corea del Sud e Stati Uniti si contendono l’accesso rimanente.

L’Italia, ferma a due successi, non può più raggiungere la top four, ma ha l’opportunità di congedarsi dal pubblico con una prova positiva contro un’avversaria esperta come la Gran Bretagna.

Strategie e possibili novità

Le azzurre hanno mostrato momenti di buon gioco alternati a fasi più complicate, spesso penalizzate da piccoli dettagli nei finali di end, dove la precisione e la gestione del martello sono determinanti. Contro la Gran Bretagna sarà fondamentale mantenere continuità nel tiro e lucidità tattica. Un elemento di interesse sarà il possibile impiego della giovanissima Mariani, al debutto olimpico contro il Canada: un segnale di fiducia verso il futuro e un’occasione preziosa per accumulare esperienza internazionale.

Valore simbolico dell’ultima sfida

Nonostante la mancata qualificazione, l’obiettivo principale resta quello di concludere l’avventura con dignità e competitività. Un successo nell’ultima uscita olimpica davanti al pubblico italiano avrebbe un significativo valore simbolico e potrebbe rappresentare una solida base per il futuro del movimento azzurro nel curling.

Copertura mediatica

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi sportivi. Sarà inoltre disponibile in streaming su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà una diretta testuale per seguire ogni fase della partita.