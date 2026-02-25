Flavio Cobolli e Mattia Bellucci hanno superato il primo turno dell’ATP 500 di Acapulco, conquistando l’accesso agli ottavi di finale nel torneo messicano.

Le vittorie degli azzurri

Flavio Cobolli, numero venti del mondo e quinta testa di serie, ha sconfitto il ventenne messicano Rodrigo Pacheco Méndez, wild card e numero duecentodiciotto del ranking, con il punteggio di 7‑6, 7‑6. Il successo è arrivato in due set combattuti, entrambi decisi al tie‑break.

Mattia Bellucci, numero centodieci del ranking, ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito maggiore nel 2026 battendo l’australiano Rinky Hijikata, numero centoundici, con il punteggio di 7‑6, 6‑3.

Prossimi avversari

Al secondo turno Cobolli affronterà il ceco Dalibor Svrcina, numero centoventitré del ranking. Bellucci, invece, se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero quattordici e quarta testa di serie del torneo.

Contesto del torneo

L’ATP 500 di Acapulco si disputa sul cemento presso l’Arena GNP Seguros in Messico. Si tratta della trentatreesima edizione del torneo, in programma dal 23 al 28 febbraio 2026.

Dettagli delle partite

Cobolli ha impiegato due ore esatte per avere la meglio su Pacheco Méndez, recuperando un break di svantaggio in entrambi i set e dominando i tie‑break. Bellucci ha beneficiato del forfait di Sebastian Korda, affrontando così il lucky loser Hijikata e cogliendo un’importante vittoria dopo una serie di sconfitte iniziali nel 2026.