Marco Bezzecchi si profila come protagonista atteso per il Mondiale MotoGP 2026. Il pilota romagnolo, al suo secondo anno con Aprilia, ha messo in mostra una crescita significativa nella seconda parte della stagione precedente, coronata da successi di prestigio a Valencia e Portogallo. I test pre-stagionali condotti in Thailandia hanno ulteriormente avvalorato il progresso della RS‑GP, posizionando la coppia tutta italiana come una solida candidata per le posizioni di vertice e, potenzialmente, per la lotta al titolo.

Un netto miglioramento e successi nel finale di stagione

Bezzecchi ha compiuto un evidente salto di qualità nella seconda parte del 2025, al suo primo anno in Aprilia. Ha trovato un ottimo feeling con la RS‑GP, confermandosi costantemente tra i piloti più performanti. Il 27enne ha ottenuto vittorie di rilievo negli ultimi appuntamenti del campionato, tra cui spiccano quelle conquistate a Valencia e Portogallo.

Test di Buriram e le prospettive per il 2026

Durante i test pre-stagionali in Thailandia, Marco Bezzecchi ha siglato il miglior tempo assoluto, stabilendo un nuovo record sul circuito di Buriram con il crono di 1’28.668. Si è inoltre dimostrato particolarmente solido sul passo gara. Aprilia ha visto ben quattro delle sue moto posizionarsi tra le prime dieci, un dato che sottolinea i progressi della nuova RS‑GP e della sua aerodinamica ottimizzata.

Questi risultati lo proiettano come principale rivale di Marc Márquez, nonostante il campione spagnolo abbia affrontato cadute e problematiche fisiche durante le prove.

Sarà necessario attendere qualche mese per valutare se i progressi della casa di Noale saranno sufficienti per puntare con decisione al titolo iridato, ma le premesse appaiono decisamente incoraggianti.