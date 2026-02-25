Lorenzo Musetti è atteso da due appuntamenti cruciali: i Masters 1000 di Indian Wells e Miami. In vista di questi tornei, il tennista italiano dovrà “monetizzare” al meglio le opportunità sul cemento per tutelare la sua quinta posizione nel ranking ATP, messa a rischio dalle numerose scadenze di punti sulla terra rossa.
Il contesto e le scadenze in arrivo
Il carrarino, attualmente quinto nel ranking mondiale, non ha molti punti in scadenza nei prossimi due impegni sul cemento: soltanto cinquanta punti a Indian Wells e cento a Miami. Tuttavia, la situazione cambia radicalmente con l’avvio della stagione sulla terra battuta.
Musetti dovrà difendere seicentocinquanta punti dalla finale a Montecarlo, quattrocento dalla semifinale a Madrid, altri quattrocento dalla semifinale a Roma e ottocento dalla semifinale al Roland Garros, per un totale di duemiladuecentocinquanta punti in scadenza.
Perché è fondamentale capitalizzare sul cemento
Il ranking ATP è particolarmente serrato tra la quarta e l’ottava posizione, con un margine di circa cinquecento punti. In questo contesto, ottenere buoni risultati nei prossimi due tornei sul cemento può consentire a Musetti di costruirsi un “cuscinetto” utile a consolidare la sua top‑5, nonostante la potenziale mancanza di ritmo partita dopo un periodo di inattività.
Il Sunshine Double e il ranking ATP
Il Sunshine Double, composto da Indian Wells e Miami, assegna complessivamente duemila punti, rappresentando un’occasione significativa per Musetti. Il suo recente ritiro nel quarto di finale degli Australian Open contro Novak Djokovic, a causa di un infortunio muscolare all’adduttore, ha interrotto un’ottima prestazione. Il ritorno in campo offre ora un segnale incoraggiante sul cemento.
Il campo sarà l’unico giudice: se Musetti riuscirà a esprimersi al meglio, potrà mettere al sicuro la sua posizione nella top‑5, nonostante le numerose scadenze in arrivo sulla terra rossa.