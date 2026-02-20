Le qualificazioni degli aerials maschili si sono svolte a Livigno, recuperando le competizioni rinviate a causa delle abbondanti nevicate dei giorni precedenti. Lo svizzero Pirmin Werner ha ottenuto il punteggio più alto con 122,17, superando i favoriti cinesi Guangpu Qi (120,80) e Xindi Wang (118,10). Il campione del mondo in carica, Noé Roth, si è aggiudicato l'ultimo posto disponibile per la finale con 111,06.

La gara di qualificazione

La competizione di Livigno ha visto scendere in pista gli atleti degli aerials maschili, disciplina dello sci freestyle.

Dopo le nevicate che avevano causato i rinvii, Pirmin Werner si è distinto con il punteggio migliore (122,17). Alle sue spalle si sono piazzati il campione olimpico di Pechino 2022 Guangpu Qi (120,80) e Xindi Wang (118,10). Tra gli altri qualificati figurano Lewis Irving (117,70), Connor Curran (117,26) e Oleksandr Okipniuk (112,67).

Roth in finale all'ultimo salto

Noé Roth, detentore del titolo mondiale, ha dovuto affrontare il secondo turno di qualificazione (Q2) per assicurarsi un posto nella finale. È riuscito nell'impresa con l'ultimo punteggio utile, 111,06. La lista dei qualificati include anche i cinesi Tianma Li (127,50) e Jiaxu Sun (118,55), il canadese Emile Nadeau (112,67) e gli statunitensi Christopher Lillis (111,76) e Derek Krueger (111,95).

Dettagli sulla finale

Pirmin Werner ha impressionato nella prima manche con un salto valutato 122,17, precedendo i cinesi Qi Guangpu e Wang Xindi. Noé Roth, pur faticando maggiormente, è riuscito ad ottenere l'ultimo pass disponibile per la finale degli aerials, in programma oggi alle 13:30 a Livigno.