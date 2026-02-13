Sabato 14 febbraio segna l'ottava giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, un appuntamento cruciale con ben otto finali in programma che promettono spettacolo e l'assegnazione di medaglie in diverse discipline sportive.

Azzurri in pista: le speranze di medaglia

Le competizioni vedranno gli atleti italiani impegnati su più fronti. Nello sci alpino maschile, la disciplina del gigante sarà rappresentata da Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger e Alex Vinatzer. Il biathlon offrirà la sprint femminile sui 7,5 km, con Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi pronte a competere.

Lo short track proporrà i 1.500 metri maschili, con Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini tra i protagonisti. Lo speed skating vedrà la finale dei 500 metri maschili. Nel skeleton, l'individuale femminile schiererà Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio. A completare il programma, la staffetta femminile di sci di fondo e la competizione del trampolino grande maschile nel salto con gli sci.

Modalità di visione: copertura televisiva e streaming

Le gare di sabato 14 febbraio saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 HD, con una copertura estesa durante l'arco della giornata. Parallelamente, Rai Sport HD offrirà ulteriori finestre di programmazione dedicate agli eventi olimpici.

Per gli appassionati che preferiscono lo streaming, la copertura sarà garantita da diverse piattaforme, tra cui Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, Eurosport 2 e DAZN. La diretta testuale degli eventi sarà curata da OA Sport, offrendo un aggiornamento costante per gli appassionati.

Contesto e calendario delle Olimpiadi Invernali

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, giunte all'ottavo giorno di gare, si confermano un palcoscenico di grande rilievo per lo sport italiano. Le numerose occasioni di medaglia in diverse discipline sottolineano la varietà e la profondità del movimento sportivo azzurro, offrendo agli atleti la possibilità di mettersi in luce a livello internazionale.