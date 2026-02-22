Atalanta e Napoli hanno concluso sullo 0‑0 il match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A, disputato alla New Balance Arena di Bergamo. La diretta ha seguito l’incontro in tempo reale, confermando il risultato finale.

Una partita equilibrata e tattica

Il confronto si è svolto in un clima di equilibrio tattico, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi all’avversario. Nonostante le occasioni, nessuna delle due formazioni è riuscita a sbloccare il risultato, portando a un pareggio senza reti.

Contesto e significato del risultato

Il pareggio mantiene il Napoli in corsa per la qualificazione alle competizioni europee, mentre l’Atalanta continua a inseguire un posto in Champions League. La posta in palio era alta, ma il risultato riflette la solidità difensiva di entrambe le squadre.

Dettagli tecnici dell’incontro

L’arbitro dell’incontro è stato Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Moro, con Luca Zufferli quarto ufficiale e Aureliano di Bologna al VAR, assistito da Di Paolo di Avezzano. La partita si è disputata alla New Balance Arena, con l’Atalanta settima in classifica a quota 42 punti e il Napoli terzo con 50 punti. Questi dettagli tecnici arricchiscono il quadro della sfida, confermando la cornice e l’importanza del match nel contesto della stagione.