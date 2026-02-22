Serena Williams, figura iconica e una delle più grandi tenniste di tutti i tempi, ha concluso la sua carriera professionistica in seguito al suo addio agli US Open del 2022. Da quella data, non sono pervenute comunicazioni ufficiali riguardo a un suo potenziale ritorno alle competizioni. Allo stesso modo, non sono emerse notizie confermate che suggeriscano una sua iscrizione a tornei imminenti o la sua inclusione in programmi di controllo antidoping in previsione di un rientro.

Il percorso di Serena Williams dopo il ritiro

Successivamente al suo saluto al circuito professionistico, Serena Williams ha dedicato il suo tempo alla famiglia e all'esplorazione di nuovi progetti personali e professionali.

La sua straordinaria carriera, ricca di innumerevoli successi e record che hanno segnato la storia dello sport, continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per il tennis a livello globale. Ciononostante, al momento attuale, non vi sono dichiarazioni ufficiali che lascino presagire una sua intenzione di riprendere a giocare a livello professionistico.

Le dichiarazioni e le voci sul possibile ritorno

Nel corso di diverse interviste rilasciate, Serena Williams ha fornito risposte piuttosto generiche alle domande relative a un suo eventuale ritorno sui campi da gioco, senza mai delineare piani concreti. Le voci su un suo possibile rientro nel circuito sono rimaste, appunto, al livello di speculazioni, senza trovare alcun riscontro in comunicati ufficiali o in fonti attendibili.

Anche le ipotesi riguardanti una sua partecipazione ai programmi di controllo antidoping non hanno trovato conferma attraverso canali ufficiali.

Il mondo del tennis, con grande interesse, continua a seguire con attenzione le decisioni di Serena Williams. Tuttavia, allo stato attuale, non sussistono elementi concreti che inducano a pensare a un suo imminente ritorno in campo.