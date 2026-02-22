Patrick Baumgartner, insieme a Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea, ha migliorato leggermente la sua posizione nella gara di bob a quattro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma la medaglia di bronzo resta ancora lontana.

Una prova incoraggiante ma insufficiente

Al termine della penultima manche sulla pista Eugenio Monti, l’equipaggio azzurro ha guadagnato un centesimo nella lotta per il podio, ma resta quinto in classifica, a diciotto centesimi dalla medaglia di bronzo. Serve dunque un’impresa – e magari un errore degli avversari – per riuscire a salire sul podio.

La Germania sempre in testa

Al comando della classifica rimane il tedesco Johannes Lochner, sempre più vicino al secondo titolo olimpico dopo quello conquistato nel bob a due, con un tempo parziale di 2:42.86. Dietro di lui si delineano una possibile tripletta tedesca: secondo Francesco Friedrich, staccato di 48 centesimi, e terzo Adam Ammour, che deve difendere la posizione dagli attacchi di Baumgartner e dello svizzero Michael Vogt, quest’ultimo distante solo nove centesimi dal podio.

Contesto stagionale

In Coppa del Mondo, Baumgartner ha mostrato un rendimento costante: è quinto nella classifica generale del bob a quattro, con 1184 punti, dietro a Friedrich, Lochner, Hall e Ammour. Questo piazzamento conferma la sua competitività nella stagione in corso.