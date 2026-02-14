Il torneo ATP 250 di Delray Beach si svolgerà dal 16 al 22 febbraio 2026 presso il Delray Beach Tennis Center, in Florida. L’evento, giunto alla sua trentaquattresima edizione, vedrà la partecipazione di alcuni tra i migliori tennisti del circuito, tra cui Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Casper Ruud.

I protagonisti italiani

Flavio Cobolli e Mattia Bellucci rappresenteranno l’Italia nel tabellone principale. Entrambi sono desiderosi di rilanciarsi dopo un avvio di stagione non particolarmente brillante e puntano a ottenere risultati importanti in questo appuntamento statunitense.

Il ritorno di Casper Ruud

Casper Ruud, tra i principali favoriti del torneo, torna in campo dopo essere diventato padre. Il norvegese, tra le teste di serie più attese, sarà uno degli osservati speciali della manifestazione.

Il contesto del torneo

Il Delray Beach Open 2026 presenta un campo di partecipanti di alto livello, con sette giocatori attualmente nella top trenta mondiale. Tra questi figurano Taylor Fritz, Casper Ruud e Flavio Cobolli. Taylor Fritz, campione in carica, punta a confermarsi, mentre Ruud partecipa per la prima volta al torneo. Cobolli arriva da una stagione 2025 positiva, con due titoli ATP e il successo in Coppa Davis con l’Italia.