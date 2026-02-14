Questa mattina a Bormio prende il via il gigante maschile, evento valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La prima manche è in programma alle ore 10.00, seguita dalla seconda alle 13.30. La competizione vede la partecipazione di quattro atleti italiani: Alex Vinatzer (pettorale numero 12), Luca De Aliprandini (21), Tobias Kastlunger (30) e Giovanni Franzoni (31). La squadra svizzera, con Marco Odermatt tra i protagonisti, è considerata una delle principali favorite.

Il gigante maschile a Bormio: orari e partecipanti

Il gigante maschile si disputa oggi a Bormio, in Italia, nell’ambito delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

La prima manche è fissata per le ore 10.00, mentre la seconda, con inversione dei migliori trenta, inizierà alle 13.30. La gara si svolge sulla pista Stelvio, solitamente riservata alle prove di velocità, ma oggi adattata per la disciplina tecnica.

Gli azzurri in gara e i principali contendenti

Quattro atleti italiani saranno al cancelletto di partenza. Alex Vinatzer gareggia con il pettorale numero 12, Luca De Aliprandini con il 21, Tobias Kastlunger con il 30 e Giovanni Franzoni con il 31. Tra i principali avversari si segnala la squadra elvetica, con atleti del calibro di Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler e Luca Aerni. Marco Odermatt è indicato come il favorito della gara, dopo una prima parte di Olimpiadi in cui non è ancora riuscito a conquistare l’oro.

Aspettative per gli atleti italiani

L’Italia punta sul riscatto di Alex Vinatzer, reduce da una stagione altalenante ma con buone ambizioni in gigante. Vinatzer è il punto di riferimento azzurro nella specialità, attualmente nono nella classifica di Coppa del Mondo di gigante. Anche Luca De Aliprandini, alla sua quarta partecipazione olimpica, è in gara nonostante una stagione finora senza grandi risultati.

Copertura televisiva e streaming

La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 (in chiaro). Lo streaming è disponibile su Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati.

Un appuntamento chiave per le medaglie tecniche

Il gigante maschile di oggi rappresenta una delle prime occasioni per assegnare medaglie tecniche a Milano Cortina 2026. L’Italia schiera quattro atleti con Vinatzer in cerca di riscatto, mentre Odermatt guida la lista dei favoriti. L’appuntamento è alle ore 10.00 per la prima manche, con aggiornamenti in tempo reale.