L’Italia ha concluso con una vittoria l’ultimo test in Florida prima del trasferimento in Arizona per il World Baseball Classic, imponendosi per 5‑4 sui Paesi Bassi al Terry Park Ballfield di Fort Myers.

Una partita decisa dai sacrifici e dalla precisione

Gli azzurri, schierati con Berti (2B), Lasaracina (DH), Martini (3B), Angioi (SS), Guevara (CF), Annunziata (C), Fabrizio (1B), Batista (RF), Paolini (DH) e Agretti (RF), hanno visto Claudio Scotti partire sul monte, seguito da Fandino, Sireus, Palumbo, Quattrini e Bocchi. I Paesi Bassi, dal canto loro, hanno “preso in prestito” Morresi e Zazza per rafforzare il proprio lineup difensivo.

Nonostante il vantaggio iniziale degli olandesi nel primo inning, l’Italia ha preso il controllo: nel secondo inning volata di sacrificio di Paolini, poi singolo di Fabrizio nel quarto, triplo di Guevara per il 3‑1, volate di sacrificio di Paolini e Fabrizio per il 5‑1 nell’ottavo inning. La rimonta finale degli orange si è fermata sul 5‑4, con l’ultimo rilievo azzurro, l’olandese Arij Fransen, a chiudere il match.

La fiducia di Cervelli in vista del World Baseball Classic

Al termine della partita, Francisco Cervelli ha commentato: “I Paesi Bassi sono la squadra più forte d’Europa e noi abbiamo fatto un altro passo avanti. Loro ormai ci conoscono e noi continuiamo a migliorare. Ho grandissima fiducia nella mia squadra, abbiamo fatto un ottimo lavoro per i nostri lanciatori e oggi siamo stati puliti sul monte.

Non vedo l’ora adesso di cominciare il World Baseball Classic: avremo alcuni giorni di lavoro in Arizona. Il WBC è la cosa più bella del baseball”.

Il percorso di preparazione dell’Italia

Il successo in Florida arriva dopo una finale europea combattuta, in cui l’Italia ha sfiorato il titolo continentale, cedendo per 6‑5 ai Paesi Bassi nella finalissima degli Europei 2025. Quella partita, giocata a Rotterdam, ha confermato il valore della nazionale azzurra e la sua capacità di competere ai massimi livelli europei.

Il test in Florida rappresenta dunque un ulteriore banco di prova in vista del World Baseball Classic, offrendo al gruppo guidato da Cervelli l’occasione di affinare la preparazione e consolidare la fiducia in vista della competizione mondiale.