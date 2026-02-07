È stato svelato il roster dell’Italia per il World Baseball Classic 2026, che vedrà la nazionale azzurra affrontare un girone impegnativo a Houston. Tra i protagonisti emergono numerosi giocatori attivi in Major League Baseball, a conferma della crescita del movimento italiano.

Il monte di lancio azzurro

In prima linea figura Samuel Aldegheri, il primo italiano a lanciare in MLB con i Los Angeles Angels. Accanto a lui, Michael Lorenzen, veterano dal 2014 e autore di una no-hitter nel 2023 con i Philadelphia Phillies, e Aaron Nola, pilastro della rotazione dei Phillies e protagonista nella corsa alle World Series del 2022.

Completano il reparto lanciatori Dylan DeLucia (minors dei Cleveland Guardians), Alessandro Ercolani (Double-A con i Pittsburgh Pirates), il veterano Adam Ottavino, già presente nel Classic del 2009, e i rilievi Dan Altavilla (Chicago White Sox), Matt Festa (Cleveland Guardians), Joseph La Sorsa (Cincinnati Reds), Ron Marinaccio e Alex Jacob (San Diego Padres), Kyle Nicolas (Pirates), Greg Weissert (Cardinals).

Interni e catcher di rilievo

Tra i catcher, l’unico proveniente dalla MLB è Kyle Teel dei Chicago White Sox, rookie nel 2025 e considerato uno dei prospetti più promettenti. Nel reparto interno ritornano Vinnie Pasquantino, superstar dei Kansas City Royals, e Miles Mastrobuoni, utility dei Seattle Mariners.

Thomas Saggese, Jon Berti e Zach Dezenzo (classe 2005, già affermato nelle minors degli Astros) completano il reparto, insieme a Sam Antonacci dei White Sox.

Esterni e battitori di potenza

Nel settore esterni spiccano Dominic Canzone dei Mariners, Jac Caglianone dei Royals, Jakob Marsee dei Marlins, Nick Morabito (minors dei Mets) e Dante Nori dei Phillies. Caglianone, scelto al draft nel 2024, ha già esordito in MLB dopo una lunga trafila in Triple-A.

Conferme importanti per il team

Aaron Nola ha ufficialmente scelto di rappresentare l’Italia al WBC 2026, rafforzando notevolmente il monte di lancio azzurro. La sua partecipazione è stata confermata, sottolineando l’importanza del suo contributo per la squadra italiana.

Inoltre, Kyle Teel è stato confermato come catcher della nazionale italiana: il giovane dei White Sox ha espresso entusiasmo per l’opportunità di rappresentare le sue origini e ha dichiarato che l’obiettivo è competere ad alti livelli.