L’Italia si prepara ad affrontare il World Baseball Classic 2026 con un innesto di notevole spessore: Jakob Marsee, esterno centro dei Miami Marlins, è stato ufficialmente incluso nel roster azzurro. Questa importante novità, già anticipata da fonti specializzate, vede Marsee destinato a ricoprire il ruolo di esterno centro e, secondo le indicazioni del manager Francisco Cervelli, dovrebbe assumere anche la posizione di battitore d’apertura.

Marsee, ventiquattrenne con radici italiane profonde, è eleggibile per vestire la maglia azzurra grazie alle origini dei suoi bisnonni, sia da parte materna che paterna.

Il girone di qualificazione per gli Azzurri si svolgerà a Houston, in Texas, con inizio previsto per il 6 marzo.

Il roster italiano per il World Baseball Classic

Il roster definitivo, composto da trenta giocatori, verrà ufficializzato martedì prossimo. Oltre alla presenza di Marsee, la nazionale italiana potrà contare su altri giocatori di rilievo provenienti dalle Major League. Tra questi, sono già confermati Vinnie Pasquantino, Aaron Nola, Kyle Teel e Jac Caglianone, a testimonianza della forza e dell'ambizione del team.

Prospettive e strategie di gioco

La convocazione di Marsee rappresenta un significativo potenziamento per la squadra italiana. La sua inclusione aggiunge un esterno giovane, dal grande potenziale e già affermato nel panorama professionistico, a un gruppo che vede la presenza di numerosi talenti MLB.

Questa sinergia di esperienze e capacità mira a posizionare l'Italia tra le protagoniste del torneo.

La scelta di affidare a Marsee il ruolo di battitore d’apertura evidenzia la piena fiducia riposta dal manager Cervelli nelle sue doti offensive e nella sua abilità di impostare il ritmo della partita fin dalle prime battute.

Conferma ufficiale e contesto della competizione

I roster finali per il World Baseball Classic sono stati formalmente consegnati, confermando l'inserimento di Marsee nel Team Italy. Il giovane talento dei Marlins si unisce così a una selezione di atleti di primissimo piano, tra cui spiccano Aaron Nola, Jac Caglianone e Vinnie Pasquantino. La guida tecnica è affidata a Francisco Cervelli, ex catcher con una consolidata esperienza in MLB, che avrà il compito di orchestrare le strategie di gioco.