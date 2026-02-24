Enea Bastianini ha commentato i recenti test invernali in Thailandia, sottolineando le difficoltà incontrate e la necessità di una scelta ponderata per il suo futuro. Il pilota italiano ha ammesso che, nonostante un miglioramento con il nuovo telaio, “non credo che lotteremo per la Top‑5, ma comunque ci proveremo”. Ha inoltre anticipato che “a breve farò la mia scelta e credo che sicuramente sarà la scelta giusta per avere la moto giusta ed essere competitivo”.

Test in Thailandia: tra difficoltà e segnali incoraggianti

Durante i test sul circuito di Buriram, Bastianini ha evidenziato un avvio complicato: “In Malesia eravamo partiti con il piede giusto e mi sono sentito subito bene, qui in Thailandia all’inizio ho faticato un po’ di più”.

Tuttavia, a due turni dalla fine, un nuovo telaio ha iniziato a dare riscontri positivi: “A due turni dalla fine però ho trovato qualcosa che mi ha soddisfatto ed il telaio nuovo ha cominciato a funzionare bene”.

Nonostante questo progresso, il pilota ha riconosciuto la superiorità delle altre case: “Aprilia e Ducati stanno facendo molto bene, la Ducati sembra quella più costante”.

Decisioni sul futuro e mercato piloti

Il mercato piloti si presenta come un momento delicato, e Bastianini lo affronta con determinazione: “Si tratta di un momento delicato per il mercato. A breve farò la mia scelta e credo che sicuramente sarà la scelta giusta per avere la moto giusta ed essere competitivo”.

Contesto e precedenti stagioni

La stagione 2025 è stata particolarmente complessa per Bastianini, al suo primo anno con KTM Tech3 dopo il passaggio da Ducati. L’adattamento alla RC16 si è rivelato difficile, tanto che il pilota ha definito il cambio di moto “vicino a uno shock” e ha faticato a trovare il feeling necessario per essere competitivo fin dai primi test. Nonostante qualche risultato positivo, come un quinto posto in Austria, la mancanza di costanza ha penalizzato la sua classifica finale.

In questo contesto, il 2026 rappresenta un’occasione per ripartire con maggiore serenità e chiarezza, come confermato dallo stesso Bastianini nei commenti recenti.