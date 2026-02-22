Il pilota altoatesino del bob a quattro, Patrick Baumgartner, ha rilanciato le speranze dell’Italia nella gara olimpica di bob a quattro, disputata a Cortina d’Ampezzo. L’equipaggio azzurro, composto da Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea, ha recuperato posizioni nella terza manche, portandosi al quinto posto e riducendo il distacco dal podio a soli 19 centesimi.

La rimonta nella terza manche

Durante la terza discesa, l’Italia ha mostrato un netto miglioramento rispetto alla prima manche, in cui occupava la settima posizione.

Grazie a una performance più solida, il quartetto azzurro ha guadagnato due posizioni, attestandosi al quinto posto. Il distacco dal terzo classificato, il tedesco Adam Ammour, è di 19 centesimi. In testa alla competizione si conferma il tedesco Johannes Lochner, con un vantaggio significativo su Friedrich e Ammour.

Ultime due manche decisive

La competizione si concluderà con le ultime due manche. Baumgartner e compagni dovranno confermare la rimonta e sperare in errori dei diretti avversari per tentare la scalata al podio. Le speranze italiane si basano sulla costanza di rendimento e sulla capacità di sfruttare eventuali imprecisioni degli equipaggi in lizza.

Contesto e precedenti

Il risultato odierno segue una prima giornata positiva, durante la quale l’equipaggio azzurro aveva già recuperato posizioni nella seconda manche, chiudendo al quinto posto con un distacco di 78 centesimi dal leader Johannes Lochner.

Già allora, il podio sembrava a portata di mano, con Ammour e Vogt a 71 centesimi, mentre Baumgartner era quinto a 78 centesimi.

In Coppa del Mondo, lo scorso novembre a Innsbruck, Baumgartner aveva già dimostrato il suo valore, conquistando il terzo posto nel bob a quattro insieme a Fantazzini, Mircea e Bilotti. Quella performance aveva segnato un importante ritorno dell’Italia sul podio dopo anni di assenza, a soli 47 centesimi dal vincitore Lochner.