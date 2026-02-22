Arianna Fontana ha raggiunto un traguardo storico: con 14 medaglie conquistate ai Giochi Olimpici, è ora l’atleta italiana più medagliata di sempre, superando il precedente record di Edoardo Mangiarotti. Il suo prossimo obiettivo è eguagliare e superare Marit Bjørgen, che detiene il record internazionale con 15 podi.

Il primato di Arianna Fontana

Al termine delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, Arianna Fontana ha raggiunto quota 14 medaglie – tre ori, sei argenti e cinque bronzi – diventando l’italiana con il maggior numero di podi nella storia dei Giochi, sia estivi che invernali.

Il primato precedente era detenuto da Edoardo Mangiarotti. A livello internazionale, tuttavia, Marit Bjørgen resta ancora davanti con 15 medaglie conquistate nello sci di fondo.

Prospettive future per il sorpasso

Se si considerassero soltanto le discipline su ghiaccio, Fontana sarebbe già in testa in solitaria. Per superare Bjørgen nel conteggio complessivo delle medaglie olimpiche, l’atleta italiana dovrà attendere i Giochi del 2030, quando avrà quasi quarant’anni. Un traguardo ambizioso, ma nulla sembra precluso a una campionessa del suo calibro.

Il record di Marit Bjørgen

Marit Bjørgen detiene il record assoluto di medaglie olimpiche invernali, con quindici podi (otto ori, quattro argenti e tre bronzi), confermandosi la più medagliata nella storia dei Giochi invernali femminili. Fontana, con le sue quattordici medaglie, è ora a un solo passo da questo prestigioso primato.