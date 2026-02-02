Aprilia Racing ha ufficializzato il rinnovo pluriennale con Marco Bezzecchi, confermando il pilota romagnolo come pilastro del proprio progetto MotoGP per le prossime stagioni. L’accordo, siglato dopo una stagione 2025 di grande successo, è stato celebrato con una cerimonia simbolica che ha evocato un vero e proprio matrimonio tra Bezzecchi e la sua moto, la RS‑GP soprannominata “Albarosa”.

Un’unione simbolica e concreta

Il rinnovo è stato presentato come una promessa di matrimonio: dopo la vittoria nell’ultimo Gran Premio dell’anno a Valencia, la moto “Albarosa” ha “detto sì” a Bezzecchi, suggellando un legame che va oltre il semplice contratto sportivo.

L’accordo disciplina l’uso, la manutenzione, la gestione tecnica e sportiva, nonché la dimensione emotiva del rapporto tra pilota e moto.

Dichiarazioni dei protagonisti

“Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me”, ha dichiarato Marco Bezzecchi.

Il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha aggiunto: “Siamo ovviamente molto soddisfatti, perché il rinnovo rappresentava la nostra priorità. Abbiamo voluto celebrare la firma in un modo particolarmente simpatico, che credo ‘si sposi’ alla perfezione con la personalità di Marco.

Abbiamo costruito un percorso creando basi solide e il fatto che Marco abbia scelto di rimanere con noi, nonostante le diverse offerte che gli sono arrivate, ci fa enorme piacere e dà ancora più valore al lavoro e allo spirito di questa squadra”.

I numeri di una stagione da record

La stagione 2025 ha consacrato Bezzecchi come il pilota più vincente nella storia di Aprilia in MotoGP. Il suo bilancio comprende tre vittorie nelle gare lunghe (Silverstone, Portimão e Valencia), tre successi nelle Sprint Race (Misano, Mandalika e Phillip Island), quindici podi complessivi e cinque pole position (Austria, Misano, Mandalika, Portimão e Valencia). Grazie a questi risultati, ha chiuso il Mondiale al terzo posto con 353 punti.

Durata e contesto del rinnovo

L’accordo ha validità fino alla fine della stagione 2028, estendendo il legame tra Bezzecchi e Aprilia per almeno due anni oltre il 2026. Si tratta del primo tassello ufficiale del mercato piloti in vista del nuovo ciclo regolamentare del 2027‑2028.