La Superlega ha vissuto una diciannovesima giornata intensa, con protagonisti italiani in grande evidenza. A Piacenza, Alessandro Bovolenta è stato il trascinatore nella vittoria contro Cisterna, mentre Luca Porro ha confermato il suo momento d’oro con una prestazione da incorniciare a Modena.

La furia di Bovolenta su Cisterna

Alessandro Bovolenta ha dominato la sfida tra Piacenza e Cisterna, mettendo a terra diciannove punti in tre set, con una percentuale in attacco del cinquantanove per cento, un muro e due ace. Una prova di forza che conferma la sua crescente continuità come opposto emiliano.

Porro, numeri da super campione

Luca Porro, schiacciatore di Modena, ha offerto un’altra prestazione di alto livello nella sfida contro Milano. Sedici punti realizzati, cinquanta per cento in ricezione, settantuno per cento in attacco, cinque ace e un muro: cifre che parlano chiaro e lo consacrano tra i migliori italiani della giornata.

Altri azzurri si sono distinti: Alessandro Bristot ha resistito agli attacchi di Cuneo con tredici punti e sessantanove per cento in attacco, nonostante un quattordici per cento in ricezione e due muri pesanti. Mattia Bottolo ha contribuito al successo di Civitanova con dieci punti, cinquanta per cento in ricezione, quarantadue per cento in attacco, tre muri e due ace.

Simone Giannelli, immancabile, ha gestito la regia con otto punti, un ace, quattro muri e tre attacchi vincenti. Infine, Thomas Beretta ha siglato dieci punti, con sessantasette per cento in attacco, quattro muri e un ace, contribuendo alla rincorsa playoff di Monza.

Contesto della giornata

La diciannovesima giornata si inserisce in un campionato equilibrato e combattuto, dove le prestazioni individuali possono fare la differenza. Bovolenta e Porro si confermano tra i protagonisti italiani più in forma, in un contesto in cui ogni punto e ogni muro possono influire sulla classifica e sulle ambizioni delle squadre.