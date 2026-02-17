Martedì 17 febbraio, l’Italia si presenta con ambizioni concrete nelle gare a squadre dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nel pomeriggio sono in programma due appuntamenti chiave per il medagliere azzurro: il team‑pursuit maschile di pattinaggio di velocità e la staffetta maschile di biathlon.

Team‑pursuit maschile: semifinale contro l’Olanda e corsa all’oro

Alle ore 14.30, Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini saranno impegnati nella semifinale del team‑pursuit maschile di pattinaggio di velocità, con l’obiettivo di superare la temibile Olanda.

In caso di vittoria, la finale è prevista per le 16.22, dove gli azzurri potrebbero sfidare una tra Stati Uniti e Cina per l’oro. Il format di gara, che prevede due turni nell’arco di due ore per un totale di 6.400 metri, trasforma la prova in una sfida di resistenza oltre che di velocità. Sebbene gli Stati Uniti abbiano dominato la specialità nelle ultime due stagioni, gli azzurri hanno realizzato il miglior tempo nei quarti di finale, alimentando le speranze di un duello finale atteso e incerto.

Staffetta maschile di biathlon: l’Italia “mina vagante”

Contemporaneamente, alle 14.30, scatterà la staffetta maschile 4×7,5 km di biathlon ad Anterselva. Il quartetto azzurro, composto da Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel, è considerato una “mina vagante”.

Le favorite d’obbligo restano la Francia, con un team consolidato, e la Norvegia, campione olimpica in carica. Tuttavia, l’Italia ha il potenziale per ambire al podio, a condizione di mantenere precisione al poligono e freddezza nei momenti decisivi.

Prospettive e probabilità di medaglia

Le analisi odierne indicano una probabilità stimata del quaranta per cento di salire sul podio nella staffetta di biathlon per l’Italia. Nel team‑pursuit maschile, invece, le chance azzurre sono valutate all’ottanta per cento. Il programma odierno si rivela quindi cruciale per le ambizioni italiane, con due gare che potrebbero segnare una svolta significativa nel medagliere complessivo.