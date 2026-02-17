Oggi si disputa la seconda tappa dell’UAE Tour 2026, una cronometro individuale di 12,2 km interamente su Hudayriyat Island. La prova rappresenta una delle prime occasioni per i corridori di mettersi in evidenza nella classifica generale dopo la frazione inaugurale.

Il contesto della tappa

La cronometro odierna segue la prima frazione, che ha visto protagonisti diversi atleti. Il percorso si sviluppa su un tracciato completamente pianeggiante, ideale per gli specialisti della disciplina. La partenza della prova contro il tempo è prevista alle 12:50 ora locale (09:50 in Italia), con i corridori che si susseguiranno a intervalli regolari.

La sfida in cronometro

La cronometro di Hudayriyat Island si presenta come una prova favorevole agli specialisti: un tracciato pianeggiante di 12,2 km, con poche curve e asfalto in ottime condizioni. Il percorso consente di mantenere alte velocità, con solo due curve strette e due inversioni a U a interrompere le lunghe rettilinee.

Il tracciato

Il percorso è definito “flat and lightning‑fast”, ideale per i cronoman puri. Nel 2025, Joshua Tarling vinse su questo stesso circuito in 12 minuti e 55 secondi, con una media di 56,7 km/h. Il fondo stradale è in ottime condizioni e le uniche difficoltà tecniche sono rappresentate da due curve strette e due inversioni a U.

La tappa odierna potrebbe già delineare i primi equilibri della corsa, offrendo una prima indicazione sui valori in campo tra i partecipanti.