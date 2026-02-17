L’Inter è partita questa mattina alla volta della Norvegia, con destinazione Bodo, dove domani affronterà il Bodo Glimt nell’andata dei playoff di Champions League. La squadra nerazzurra dovrà tuttavia fare a meno di due elementi fondamentali per il centrocampo: Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi.

Le condizioni dei giocatori

Il centrocampista turco, rientrato lo scorso sabato dopo un mese di stop, è rimasto a Milano a causa di un affaticamento al quadricipite della gamba destra. Si è preferito non rischiarlo, considerando le rigide temperature e il campo sintetico norvegese.

Frattesi, invece, è stato bloccato da un problema gastrointestinale, accompagnato da febbre.

Scelte precauzionali dello staff

La decisione di non convocare Calhanoglu per la trasferta norvegese è il risultato di una scelta prudente da parte dello staff medico e tecnico. La valutazione del rischio di un aggravamento dell’infortunio in condizioni ambientali avverse ha prevalso. Analogamente, Frattesi è stato escluso per motivi di salute, con sintomi che ne hanno impedito la partecipazione alla trasferta.

Il contesto della sfida

La partita contro il Bodo Glimt rappresenta l’andata dei playoff di Champions League, competizione che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale. L’Inter, guidata da Cristian Chivu, dovrà quindi affrontare la squadra norvegese in trasferta senza due pedine importanti del proprio scacchiere a centrocampo.

Informazioni aggiuntive sulla partita

Nel pomeriggio, in Norvegia, sono previste le conferenze stampa di presentazione della partita, con la partecipazione di Cristian Chivu e Alessandro Bastoni. L'incontro si preannuncia impegnativo per i nerazzurri, chiamati a ottenere un risultato positivo in vista del ritorno.