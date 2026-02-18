Ad Anterselva, nel contesto delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si disputa la staffetta femminile di biathlon. La Francia si presenta come netta favorita, mentre l'Italia, con il quartetto composto da Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi, tenterà di inserirsi nella lotta per le medaglie.

Il contesto della gara

La prova a squadre femminile è tra le più attese del programma olimpico di biathlon, soprattutto per il livello mostrato finora dalla Francia. Le transalpine hanno confermato una condizione fisica e una preparazione degli sci straordinarie, che spiegano la pioggia di ori conquistati e la loro superiorità considerata quasi scontata.

Le speranze azzurre

Il quartetto italiano punta a mettere i bastoni tra le ruote alla corazzata francese. Un elemento cruciale per le azzurre sarà la qualità dei materiali: a differenza della Francia, l'Italia ha incontrato difficoltà nel trovare una soluzione ottimale per gli sci. Le previsioni meteo indicano temperature più basse oggi, una variabile che potrebbe favorire gli azzurri nella preparazione degli sci.

Dettagli tecnici e orario

La staffetta femminile prenderà il via alle 14:45. Sarà Hannah Auchentaller ad aprire la gara per l'Italia, seguita da Wierer, Carrara e Vittozzi. La diretta live offrirà cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti.

Il contesto internazionale

In Coppa del Mondo, nella tappa di Ruhpolding, il quartetto femminile italiano formato da Auchentaller, Wierer, Carrara e Vittozzi ha ottenuto un secondo posto, chiudendo a meno di un secondo dalla Norvegia. Questo risultato conferma la competitività delle azzurre in vista dell'appuntamento olimpico.