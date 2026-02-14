Sabato 14 febbraio, Milano‑Cortina 2026 entra nel vivo con la diretta testuale che apre la giornata alle 9.05 con la sfida di curling tra Italia e Cina. A seguire, sono in programma gare di sci alpino. La giornata vedrà il ritorno in gara di Arianna Fontana e la presenza di Flora Tabanelli, atlete attese per la spedizione azzurra.

Il programma della mattina

La mattinata inizia con il curling femminile: alle 9.05 le azzurre affrontano la Cina nello Stadio Olimpico di Cortina. La squadra italiana, composta da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Mathis, si prepara al terzo impegno del round robin.

Il primo end si conclude con la Cina in vantaggio 1‑0, nonostante un errore della cinese Wang Riu, mentre le azzurre tentano di reagire con buone bocciate di Marta Lo Deserto.

Fontana e Tabanelli: due ritorni attesi

Arianna Fontana torna in pista nel liveblog odierno: la campionessa di short track, già protagonista nella staffetta mista, è attesa nuovamente in gara nella sua disciplina. Accanto a lei, c’è anche Flora Tabanelli, reduce da un infortunio al legamento crociato anteriore, che torna a essere menzionata tra le atlete azzurre in gara.

Contesto e attese

Flora Tabanelli, campionessa del mondo di Big Air e vincitrice della Coppa del Mondo di big air e della Sfera di Cristallo park & pipe, ha superato l’infortunio e si è allenata nuovamente con la squadra, alimentando le speranze di vederla in gara ai Giochi.

Il suo ritorno rappresenta un segnale importante per il freestyle azzurro.

Dettagli sulla stagione di Tabanelli

Flora Tabanelli, classe 2007, ha vinto la Coppa del Mondo di big air e la Sfera di Cristallo park & pipe nel 2025, oltre al titolo mondiale in Engadina. Dopo l’infortunio al ginocchio, è tornata ad allenarsi con il gruppo azzurro a Laax, segno di un recupero significativo in vista delle Olimpiadi.